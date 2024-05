Omul care aduce vestea: Chef Florin Popovici ne-a spus secretul celor mai buni mici

Stiri pe aceeasi tema

- Biblioteca Municipala „Radu Rosetti” Onești se redeschide oficial sambata aceasta, 13 aprilie. Ionuț Tenie, directorul bibliotecii, s-a auzit in matinalul Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/04/BD-Omul.mp3 Mesajul bibliotecii: De luni, 15 aprilie va așteptam,…

- Acum 57 de ani, o descoperire facuta de un renumit psiholog a revoluționat modul in care ne ințelegem comunicarea. Cunoscuta sub numele de regula 7-38-55, aceasta ofera o metoda simpla dar eficienta pentru a imbunatați interacțiunile noastre, asigurandu-ne ca suntem ințeleși corect și contribuind la…

- Asociația Falticeni Cultural organizeaza, joi, 14 martie 2024, incepand cu ora 18, cea de-a III-a ediție a Balului Vienez de la Falticeni. Evenimentul se va desfașura in Salonul Vienez al Hotelului Turist din Falticeni. Organizatorii promit o seara memorabila plina de momente artistice de inalta ținuta.…

- Crinul Pacii este recunoscut pentru capacitatea sa de a aduce liniște și armonie in locuința, fiind considerat un aliat de nadejde in feng shui. The post SECRETUL CRINULUI PACII Floarea care aduce armonie in casa first appeared on Informatia Zilei .

- Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) din Romania a vorbit despre surprizele care ne așteapta in lunile urmatoare, mai ales ca vremea din ultimele zile indica un inceput de primavara. Se pare ca vremea este schimbatoare și nicidecum nu a venit primavara in Romania. Se schimba vremea Potrivit…

- Cei mai buni elevi ieșeni și profesorii acestora vor fi premiați la Gala Excelenței in Educație, eveniment devenit tradiție și care a ajuns la a X-a ediție. Gala Excelenței in Educație organizata de Inspectoratul Școlar Județean Iași, marcheaza recunoașterea publica a rezultatelor obținute de elevii…

- Programul pentru Implicare și Inovare Civica ne aduce impreuna pentru comunitați sustenabile. La radio s-au auzit astazi Alexandrina Dinga, președinte Asociația CIVICA și Șerban Vornicu – specialist comunicare și employer branding Amazon Romania: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/02/BD-13-feb-Omul.mp3

- CARAS-SEVERIN – Moara lui Buleta sau Moara de la Pod din Garliste, sau mai bine zis ce a mai ramas din ea, a fost descoperita recent de Radu Trifan, presedintele Asociatiei Acasa in Banat! In drumurile lungi prin Banatul Montan, Radu Trifan, presedintele Asociatiei Acasa in Banat, a intalnit ceva neasteptat:…