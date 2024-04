Problema fructelor și a legumelor ambalate în plastic, privită altfel

În timp ce guvernele impun limite pentru ambalajele alimentare din plastic, se lucrează la alternative mai prietenoase cu clima. Iată câteva dintre cele care ar putea ajunge curând in supermarketuri, potrivit The New York Times. In prezent plasticul înconjoară… [citeste mai departe]