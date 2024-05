Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un maraton pe la mai multe ministere din București primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a venit cu o veste pozitiva pentru cetațeni: pana la finele lunii mai se va semna contractul de finanțare pentru parcul fotovoltaic de 10 milioane de euro. ”La inceputul saptamanii am fost la mai multe…

- Primaria Suceava a depus recent la Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț proiectul ”Sistem de management și modelare urbana destinat fluidizarii traficului și imbunatațirii calitații vieții”, a anunțat primarul Ion Lungu. El a subliniat ca este vorba de acel proiect care in…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca luni, 1 aprilie, a semnat la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est de la Piatra Neamț contractul de finanțare care vizeaza reabilitarea infrastructurii școlare la Colegiul Tehnic ”Al. Ioan Cuza”, finanțare care urmeaza sa fie asigurata din fonduri…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la CNI in vederea obținerii finanțarii proiectul care prevede consolidarea versantului nordic in zona Zamca afectat de alunecari de teren. ”Am depus proiectul pe masura ”lucrari in prima urgența” la CNI valoarea lui fiind de 10,570 de milioane…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat astazi ca nu are nicio problema cu candidatura pentru un nou mandat și ca iși vede in continuare de treaba și de strategia sa. ”Știu ca nu am nicio problema. Eu chiar pun la suflet la acest proiecte ale Primariei. Așa cum se știe dimineața la ora…

- Primarul comunei Ațintiș, Jakab Janos Istvan, a semnat, in urma cu cateva zile, un nou cotnract de finanțare, in valoare de 9,8 milioane de lei. "Am semnat la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației contracul de finanțare pentru obiectivul de investiții „Inființare rețea de canalizare…