- Vestea ca marele actor Florin Piersic a ajuns in grija medicilor a iscat ingrijorari in randul publicului. Apar noi informații despre starea de sanatate a indragitului artist, in varsta de 88 de ani. Florin Piersic și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri la Institutul Inimii din Cluj-Napoca, potrivit…

