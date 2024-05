Pompierii îi sfătuiesc pe botoșăneni: Supravegheaţi plitele și aragazele atunci când gătiți. Reguli de prevenire a incendiilor Pompierii ii sfatuiesc pe botoșaneni: Supravegheati plitele și aragazele atunci cand gatiți. Reguli de prevenire a incendiilor Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor Sarbatorile se apropie, iar cetatenii desfasoara in gospodarii o serie de activitati care sa asigure curațenia in case și pregatirea produselor tradiționale de Paște. Pentru prevenirea incendiilor, ISU Botoșani recomanda respectarea urmatoarelor masuri: § mentineti permanent curatenia si ordinea in bucatarii sau in spatiile de preparare a hranei; § […] Citește Pompierii ii sfatuiesc pe botoșaneni: Supravegheati plitele și… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

