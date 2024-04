Debitul Dunarii la intrarea in tara va fi sub media multianuala a lunii aprilie

Debitul Dunarii la intrarea in tara sectiunea Bazias va fi in scadere in urmatoarele zile pana la valoarea de 5.100 mc s, situandu se sub media multianuala a lunii aprilie 7.900 mc s , conform prognozei emise de Institutul National de Hidrologie… [citeste mai departe]