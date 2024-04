Stiri pe aceeasi tema

- In decembrie 2023 avea loc un dezastru la Ferma Dacilor, proprietatea omului de afaceri controversat Cornel Dinicu, un incendiu in urma caruia mai multe persoane și-au pierdut viața. Acum, in schimb, același Cornel Dinicu face o invitatie pentru romani la Ferma Dacilor, de Paste, iar fostii clienti,…

- Peste o suta de persoane au venit, sambata, 30 martie, sa participe la slujba de pomenire organizata de Cornel Dinicu și prietenii sai la Ferma Dacilor din Tohani, dar și sa planteze puieți de nuci in amintirea celor opt oameni care au murit a doua zi de Craciun, in incendiul care a mistuit pensiunea…

- Vești bune pentru Cornel Dinicu! patronul de la complexul turistic Ferma Dacilor, pensiune care a luat foc in cea de-a doua zi de Craciun a anului 2023, scapa de arestul la domiciliu. Iata ce se va intampla acum cu omul de afaceri!

- Patronul de facto al pensiunii Ferma Dacilor, care a fost distrusa de un incendiu in care 8 oameni au murit in a doua zi de Craciun, a fost plasat sub control judiciar, printr-o decizie de luni a magistratilor Judecatoriei Ploiesti. Judecatoria Ploiesti a respins, luni, solicitarea procurorilor de prelungire…

- Patronul pensiunii Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, a postat miercuri pe pagina de Facebook un mesaj prin care invita oamenii sa planteze arbori in memoria celor care au murit in incendiul de la pensiunea sa. „Dragii nostri, Cu pasi mici incercam sa aducem putin sens si continuitate vietilor noastre. Simtim…

- Magistratii Tribunalului Prahova au stabilit pentru joi termenul de judecare a contestatiilor inaintate de cei trei administratori de facto sau statutar ai complexului turistic Ferma Dacilor, distrus, in a doua zi de Craciun, de un incendiu in care opt oameni au murit carbonizati. Administratorul de…

- Anchetatorii cer judecatorilor prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele celor trei persoane care administrau complexul turistic Ferma Dacilor, inculpate pentru infractiuni de de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, conform News.ro.Cornel Dinicu, cel care a infiintat si conducea…