- Rebelii houthi au atacat sambata un petrolier chinez cu rachete balistice, dintre care una a lovit nava, in largul coastei Yemenului, unde atacurile gruparii rebele impotriva navelor comerciale sunt in crestere, a raportat armata americana, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres . Nava Huang Pu,…

- Rebelii houthi susțin ca au atacat mai multe distrugatoare americane in Marea Roșie și in Golful Aden cu 37 de drone. Rebelii houthi din Yemen au atacat mai multe distrugatoare americane in Marea Roșie și in Golful Aden cu ajutorul a 37 de drone. Potrivit reprezentantului mișcarii, Yahya Saria, a fost…

- Cablurile de internet din Marea Roșie au fost taiate de ancora unei nave scufundate in urma unui atac al rebelilor houthi din Yemen, a declarat joi un reprezentant al Pentagonului citat de France Presse.

- Statele Unite si Marea Britanie au efectuat sambata lovituri vizand 18 tinte ale houthi in opt locatii distincte din Yemen, ca raspuns la atacurile desfasurate de rebelii sustinuti de Iran impotriva navelor din Marea Rosie, a anuntat Pentagonul, scrie AFP.

- Navele comerciale din Marea Rosie au inceput sa utilizeze solutii cel puțin originale in incercarea de a evita sa fie atacate de rebelii houthi din Yemen. Mai nou, armatorii folosesc echipaje formate doar din musulmani, cu speranța ca acest lucru va opri atacurile rebelilor houthi.

- Rebelii houthi din Yemen, sprijiniti de Iran, au anuntat ca au lansat mai multe rachete asupra a doua nave in Marea Roșie, provocand avarii ambelor nave.Rebelii houthi ataca cu drone si rachete nave comerciale in Marea Roșie in ceea ce ei descriu a fi acte de solidaritate cu palestinienii si riposta…

- Fortele SUA au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP.Armata americana "a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- Regatul Unit ar putea trimite un portavion in regiunea Marii Rosii in contextul continuarii atacurilor rebelilor Houthi din Yemen impotriva navelor comerciale din zona, a anuntat ministrul britanic al fortelor armate, James Heappey.