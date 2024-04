Au fost descoperite fosile unice ale unei reptile gigantice Paleontologii au facut o descoperire uimitoare in Columbia, gasind fosilele unei broaște țestoase uriașe vechi de aproximativ 57 de milioane de ani. Universitatea care a efectuat sapaturile a declarat ca descoperirile sint esențiale pentru ințelegerea erelor antice din America de Sud. Fosilele reptilei disparute, Puentemys mushaisaensis, aveau o lungime de aproximativ 1,5 metri și au fost ga Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o cariera din Mexic, arheologii au descoperit fosilele complete ale unui rechin uriaș Ptychodus care a trait alaturi de dinozauri. Descoperirea ofera indicii importante despre acest pradator enigmatic, inclusiv despre inrudirea sa cu rechinii moderni. Rechinii din genul Ptychodus au fost descoperiți…

- Cercetarile extinse asupra epavei vasului Gribshunden, care a aparținut regelui Ioan I al Danemarcei la sfirșitul secolului al XV-lea, au dus la o serie de descoperiri surprinzatoare. Cercetarile, efectuate impreuna cu arheologi subacvatici de la Universitatea Sodertorn și Universitatea din Stockholm,…

- Un maxilar fosilizat descoperit de o fetita britanica si de tatal ei pe o plaja din comitatul Somerset, Anglia, apartine unei reptile marine gigantice care a trait in urma cu 202 milioane de ani si care a fost, se pare, unul dintre cele mai mari animale ce au trait vreodata pe Terra.

- Dr. Carolina Acosta Hospitaleche și echipa sa de cercetatori au descoperit ceva surprinzator in formațiunea La Meseta, care conține sedimente eocene, pe insula Seymour. In loc de ramașițele de mamifere mici tipice zonei, cercetatorii au gasit doua gheare fosilizate, lungi de 8 cm, despre care se crede…

- Resturi fosile ale unui mamifer total neobișnuit au fost descoperite in Patagonia ● Un lac uriaș a aparut in cel mai arid loc din America de Nord ● Cel mai vechi ruj din lume a fost descoperit in Iran

- O echipa de oameni de știința de la Fundația Hamai a anunțat descoperirea incitanta a cinci noi specii de vipere cu gene (Bothriechis schlegelii) in junglele din Columbia și Ecuador. Oamenii de știința au anunțat acest lucru intr-un raport publicat in Evolutionary Systematics. Descoperirile au fost…

- Intre februarie 2023 si ianuarie 2024, temperatura aerului la suprafata globului a fost cu 1,52°C mai mare decat in perioada 1850-1900, potrivit datelor observatorului european Copernicus, scrie AFP. Acest lucru nu inseamna ca am depasit pragul de 1,5°C stabilit la Paris in 2015 pentru a incerca sa…