O tornadă din Lincoln distruge o clădire în 10 secunde 10 secunde, atit i-a luat unei tornade sa demoleze o cladire din Lincoln, Nebraska. Imaginile au fost inregistrate de camera de bord a unei mașini aflate in parcare, transmite Noi.md cu referire la digi24.ro. Vintul sufla cu peste 250 de kilometri pe ora. Bucați din cladire au fost risipite peste tot. Numai o minune a facut ca toți cei aflați in interior sa supraviețuiasca. Tornada a lovi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a distrus o cladire din Lincoln, Nebraska. Doar in 10 secunde, Imaginile au fost inregistrate de camera de bord a unei mașini aflate in parcare. Vantul sufla cu peste 250 de kilometri pe ora. Bucați din cladire au fost risipite peste tot. Numai o minune a facut ca toți cei aflați in interior…

- Imagini terifiante cu o tornada in Lincoln, Nebraska, filmate cu camera de bord a unei mașini au facut inconjurul lumii. In cateva secunde o cladire a fost facuta una cu pamantul, potrivit The Guardian . Statul a fost lovit de peste o duzina de tornade care au distrus sute de case și afaceri, potrivit…

- Tornadele lovit vineri statele Nebraska și Iowa din centrul SUA, lasand in urma cel puțin trei raniți și pagube importante, relateaza CNN și AFP, citata de Agerpres.Serviciul Național de Meteorologie a primit peste 60 de rapoarte referitoare la tornade in cel puțin cinci state, pana vineri seara, ceea…

- Uriase vartejuri intunecate care strabat cerul; zeci de tornade au lovit centrul Statelor Unite vineri, provocand pagube semnificative si ranind cel putin trei persoane, potrivit autoritatilor, transmite AFP. Peste 70 de tornade au fost inregistrate vineri de American Weather Services (NWS), majoritatea…

- Compania Garner Products a anunțat un nou dispozitiv de reciclare pentru hard disk-uri, care poate fi folosit de catre companii și pentru a distruge permanent datele stocate pe unitațile inlocuite de stocare. DiskMantler se lauda ca folosește vibrații pentru a distruge și dezasambla un hard disk in…

- Un posibil proiectil a fost gasit, joi, in timpul unor lucrari de renovare la Liceul Tehnologic din Jidvei, judetul Alba, echipa pirotehnica intervenind pentru a-l prelua. Circa 180 de elevi, cadre didactice, angajati si muncitori care se aflau intr-un alt corp de cladire au fost evacuati, potrivit…

- Un incident dezastruos a avut loc in aer. Un elicopter turistic, avand la bord șase persoane, s-a ciocnit violent de o cladire din inima capitalei Columbiei. Un elicopter cu oameni l-a bord s-a ciocnit de o cladire Pasagerii, care se indreptau spre un restaurant de lux pentru a-și petrece timpul, au…

- Totul a plecat de la reclamația unui vecin al acesteia care, din cate se pare, ar fi fost deranjat de faptul ca holul blocului si accesul in cladire ar fi ajuns sa fie ocupat partial de ghivecele cu flori.Daca in perioada in care e cald afara florile din ghiveci fusesera puse in afara blocului, pe timpul…