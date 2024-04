Artefacte unice, descoperite pe o corabie naufragiată Cercetarile extinse asupra epavei vasului Gribshunden, care a aparținut regelui Ioan I al Danemarcei la sfirșitul secolului al XV-lea, au dus la o serie de descoperiri surprinzatoare. Cercetarile, efectuate impreuna cu arheologi subacvatici de la Universitatea Sodertorn și Universitatea din Stockholm, au scos la iveala noi informații despre platformele de lupta ale navelor de razboi și un cuf Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

