- Grabit sa se ocupe de duelul cu Biden, Donald Trump i-a administrat sambata o infrangere usturatoare ultimei sale rivale republicane, Nikki Haley, in cursul primarelor din Carolina de Sud, noteaza AFP, citat de Agerpres. Situatia este cu atat mai umilitoare pentru Nikki Haley, 52 de ani, reprezentanta…

- Aceasta fiind o recunoastere socanta ca, daca ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apararea colectiva a Aliantei, potrivit CNN, citat de news.ro.”NATO era falimentara pana cand am aparut eu”, a declarat Trump la un miting in Conway, Carolina de Sud. ”Eu am spus: Toata lumea va plati. Ei au spus:…

- Fostul președinte american Donald Trump a declanșat controverse sambata, sugerand ca ar incuraja Rusia sa acționeze in orice mod impotriva țarilor membre NATO care nu indeplinesc directivele privind cheltuielile pentru Aparare. Aceasta declarație șocanta indica o posibila nerespectare a clauzei de aparare…

- Ultrafavoritul dreptei americane, Donald Trump, a castigat, marti seara, primarele republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizand calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden, noteaza AFP, citat…

- Alegerile primare republicane de marti din New Hampshire, desi doar al doilea scrutin de pe calendarul electoral al Partidului Republican in vederea desemnarii candidatului la prezidentialele din noiembrie, nu duc lipsa de suspans. In timp ce va oferi o oportunitate pentru favoritul Donald Trump de…

- Guvernatorul Floridei , care odata parea a fi cel mai mare contestatar al lui Donald Trump, a condus o campanie costisitoare și agitata, care nu a reușit sa-i prinda pe alegatorii republicani. Guvernatorul al Floridei, Ron DeSantis, și-a suspendat campania pentru președinție duminica, cu doar doua zile…

- Curtea Suprema din Michigan a emis miercuri o hotarare care respinge cererea de descalificare a fostului președinte american Donald Trump pentru candidatura la Casa Alba in alegerile prezidențiale din 2024. Hotararea vine in contrast cu decizia recenta a Curții Supreme din Colorado, care l-a descalificat…

- Reteaua politica conservatoare americana condusa de miliardarul Charles Koch a anuntat marti ca o sustine pe Nikki Haley pentru a fi desemnata candidatul Partidului Republican la alegerile prezidentiale din 2024, oferindu-i fostei guvernatoare a statului Carolina de Sud un impuls in cursa cu rivalii…