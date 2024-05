Acțiunile companiei Premier Energy vor debuta la Bursa de Valori București (BVB) miercuri, 28 mai, in urma ofertei de listare prin care compania a atras 695 milioane de lei de la investitori. Acesta este cel mai mare IPO (oferta publica inițiala) derulat la bursa de o companie antreprenoriala, in ultimii 5 ani. Premier Energy – […] The post Cel mai mare furnizor de energie din Oltenia și din Republica Moldova debuteaza la Bursa de Valori București appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .