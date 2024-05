Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile companiei Premier Energy vor debuta la Bursa de Valori București (BVB) miercuri, 28 mai, in urma ofertei de listare prin care compania a atras 695 milioane de lei de la investitori. Acesta este cel mai mare IPO (oferta publica inițiala) derulat la bursa de o companie antreprenoriala, in ultimii…

- Grupul Transgaz, transportator național de gaze in Romania și spre Republica Moldova, a inregistrat un profit net de 262,8 milioane lei, in primul trimestru din 2024, in creștere cu 113 la suta, fața de perioada similara a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București. Acestea…

- SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale si finisaje pentru constructii din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti in piata AeRO, a inregistrat o cifra de afaceri de 69,3 milioane de lei in primul trimestru al anului in curs, in crestere cu 10% fata de aceeasi perioada din 2023,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania. Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie…

- In 2023, Digi Communications a inregistrat venituri consolidate de 1,7 miliarde euro (+13% fata de anul anterior) si EBITDA ajustata de 591,2 milioane euro (+17% comparativ cu 2022). ”Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicatiilor, listat la Bursa de Valori…

- ETF BET Patria-TradeVille (simbol BVB:TVBETETF), primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, listat la Bursa de Valori București, a ajuns la un activ de 220,5 milioane de lei la mijlocul lunii martie, o creștere de peste 13 ori in ultimii trei ani. Numarul de investitori in fond a crescut,…

- Cu puțin timp inainte de pronunțarea deciziei din procesul Roșia Montana, in care Gabriel Resources cerea statului roman despagubiri de 6,7 miliarde de dolari, compania romaneasca de brokeraj BRK Financial Group anunța ca deține 1,26 milioane de acțiuni și drepturi de subscriere la compania canadiana.…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…