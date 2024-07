Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 9-11 iulie, la reuniunea sefilor de stat si de guvern ai Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii, a informat Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa. Summitul…

- Consiliul Concurenței din Republica Moldova a amendat șase companii din piața de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere, pentru ca au incheiat un acord anti-concurențial cu scopul de a coordona prețurile de comercializare a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat in perioada martie 2019…

- Premierul Marcel Ciolacu, a anuntat ca in sedinta de Guvern de vineri Executivul introduce salariului minim european in Romania, in concordanta cu directiva europeana si dupa consultari cu partenerii sociali. ”Introducem azi salariului minim european in Romania, in concordanta cu directiva europeana…

- Klaus Iohannis a lasat drum liber premierului olandez Mark Rutte sa-i succeada lui Jens Stoltenberg la funcția de secretar general al NATO, dupa ce si-a anuntat joi, 20 iunie, retragerea candidaturii. Acesta este finalul unui fals suspans, in condițiile in care Mark Rutte se bucura deja de sprijinul…

- Statele Unite vor sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete anti-aeriene Patriot, inclusiv cele comandate de Romania, pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene rusești, scrie Financial Times. Un anunț oficial in acest sens ar urma…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, iar in aceasta seara va fi primit la Casa Alba de presedintele Joe Biden. Discutiile se vor axa pe situatia din Ucraina si din bazinul Marii Negre, precum si intarirea securitatii in spatiul euroatlantic. Doina…