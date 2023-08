Alexandra Dinu este noua iubită a lui Bobby Păunescu? Se distrează împreună în vacanță! Alexandra Dinu și Bobby Paunescu se distreaza intr-o vacanța in Italia și alimenteaza zvonurile ca intre ei ar fi ceva mai mult decat o prietenie. Au mai fost surprinși in București și in urma cu cateva luni, intr-un restaurant, dar niciunul dintre ei nu a clarificat daca sunt sau nu un cuplu. Zilele acestea, Alexandra Dinu și Bobby Paunescu se afla in Italia, insoțiți de o prietena comuna, modelul și actrița Cristina Postolachi. Bobby Paunescu a postat, recent, pe rețelele de socializare, un video amuzant, in care apare și Alexandra Dinu. Regizorul iși pune mana la gura, iar mesajul transmis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

