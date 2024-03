Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Agenției Naționale Antidrog, Ramona Dabija, a declarat, la Antena 3, ca un studiu chimic realizat asupra apei reziduale din București a indicat prezența unor droguri precum cocaina, ketemina și ecstasy. Asemenea teste se realizeaza in peste 100 de orașe europene, scopul fiind acela de a…

- Viorel Cernauțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova, a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre incercarea unor agitatori platiți de fugarul Ilan Șor sa ajunga la București, pentru a sprijini acțiunea de protest a partidului AUR, care s-a desfasurat…

- Oligarhul Ilan Șor a vrut sa trimita peste 200 de persoane la București, pe 6 martie, in sprijinul AUR, pentru a protesta in timpul Congresului PPE. Anunțul a fost facut de șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernauțeanu, potrivit caruia sumele pe care urmau sa le primeasca pe…

- Viorel Cernauțeanu, șeful Poliției din Republica Moldova, a afirmat ca a fost destructurata o rețea, controlata de gruparea lui Ilan Șor, care urma sa produca destabilizare politica și violențe de strada, inclusiv prin deplasarea unui grup de protestatari de la Chișinau la București, pentru a se alatura…

- Oligarhul prorus Ilan Șor, condamnat in lipsa in Republica Moldova, a vrut sa trimita peste 200 de persoane la București pentru a participa la protestul AUR din timpul Congresului PPE, a anunțat joi șeful poliției de la Chișinau, Viorel Cernauțeanu, intr-o conferința de presa, informeaza Moldova1.md.…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a participat, de 1 martie, la un eveniment dedicat Marțișorului, alaturi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinau. Liderul Partidului Național Liberal a fost insoțit la eveniment de prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. ”O reala bucurie sa ma aflu…

- Un obuz din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit in Sectorul 5 al Capitalei, de catre angajații primariei care efectuau lucrari de reamenajare a spațiilor verzi din zona Dumbrava Noua. Angajații Primariei din Sectorul 5 au avut parte de o adevarata surpriza in momentul in care efectuau lucrari de reamenajare…