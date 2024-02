VIDEO. Medic neurolog, băut și pastilat cu substanțe psihotrope, a încercat să spargă o cafenea din Dorobanți, cu o macetă Un medic neurolog a fost reținut pentru distrugere dupa ce a fost prins de polițiști ca a incercat șa patrunda in cafeneaua ZATO, șituata in Dorobanți. Medicul neurolog care era baut și consumase și medicamente din categoria benzodiazepinelor a incercat cu o maceta sa patrunda in cafeneaua ZATO, secționand cablurile sistemului de supraveghere video. Cea […] The post VIDEO. Medic neurolog, baut și pastilat cu substanțe psihotrope, a incercat sa sparga o cafenea din Dorobanți, cu o maceta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

