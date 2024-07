Un român din Germania a ajuns după gratii după ce a încercat să agațe o polițistă îmbrăcată în civil Un roman a fost arestat in Germania, dupa ce a incercat sa agațe o polițista imbracata in civil. Potrivit poliției germane, totul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 4 iulie, in gara centrala din Munchen. Romanul de 40 de ani i-a facut mai intai „complimente” unei polițiste federale imbracata in civil. Cand i-a spus barbatului […] The post Un roman din Germania a ajuns dupa gratii dupa ce a incercat sa agațe o polițista imbracata in civil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

