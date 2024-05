Stiri pe aceeasi tema

- Dan Vilceanu a primit o sancțiune dura in urma derapajului din Parlament. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis sa il pedepseasca aspru pe deputat, dupa ce l-a jignit și lovit cu brutalitate pe Florin Roman. Printre masuri se numara și injumatațirea salariului. Dan Vilceanu, sancționat dur…

- Florin Roman, deputat PNL, s-a prezentat la Institutul National de Medicina Legala pentru a obține un certificat medico-legal, dupa altercația violenta din Parlamentul Romaniei cu Dan Vilceanu.

- Florin Roman, deputat PNL, a mers la Institutul National de Medicina Legala pentru a-si scoate un certificat medico-legal, dupa bataia in care a fost implicat, in Parlamentul Romaniei, cu Dan Vilceanu.

- Un barbat de 46 de ani a fost batut crunt cu bate marți seara, pe Bulevardul Constructorilor din București, langa Parcul Crangași, de doi tineri cu varste de 16 și 20 de ani. Victima a decedat dupa cateva zeci de minute de resuscitari, iar agresorii au fost prinși. Tragedia a avut loc in fața uneia…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Daniel Barbu, fost ministru al culturii, a murit la 66 de ani. Suferea de boala secolului, cancerul. Daniel Barbu a absolvit Liceul Nicolae Balcescu din București (in prezent Colegiul Național Sfantul Sava) in 1976. Este licențiat in istoria artei la Institutul de Arta din București, pe care l-a absolvit…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat ca „esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat la Bucuresti nu a adus nimic Romaniei”, iar PNL ramane tot la stadiul de „vasali” ai lui Ciolacu. „Esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat…