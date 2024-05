Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 22 mai 2024, declaratii de presa la finalul vizitei in Parcul National Piatra Craiului, cu prilejul Zilei Internationale a Biodiversitatii si in marja Zilei Europene a Parcurilor Nationale.In cadrul declaratiilor presedintele a fost rugat sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Președintele Klaus Iohannis a catalogat drept „incalificabil” incidentul de marți din Camera Deputaților, unde deputatul Dan Vilceanu l-a agresat pe Florin Roman. „Nu am crezut ca o sa vad vreodata in Parlamentul Romaniei așa ceva”, a spus președintele.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o zi dupa bataia din Parlament, cand deputatul neafiliat Dan Vilceanu l-a agresat pe deputatul PNL Florin Roman, ca spera ca acest incident sa ramana singular, fiind un eveniment „incalificabil”. „Nu credeam ca voi vedea așa ceva in Parlamentul Romaniei.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 22 mai, ca bataia din Parlament dintre cei doi parlamentari, membri ai PNL, este un lucru incalificabil.„Avem eveniment nedorite, din pacate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul Romaniei. Cateodata, știți ca am mai…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza la bataia de marți din Parlament, dintre deputații Florin Roman și Dan Vilceanu. Iohannis considera ca incidentul este incalificabil.„Avem evenimente nedorite, din pacate, Made in Romania.

- Deputatul PNL Florin Roman a fost marți, 21 mai, la IML pentru a fi evaluat dupa ce a fost batut de fostul sau coleg, deputatul neafiliat Dan Vilceanu. La ieșirea de la Institulul Mina Minovici din București, Roman a declarat ca Vilceanu nu parea a fi in apele sale inainte de agresiune și ca a […] The…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…