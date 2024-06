Stiri pe aceeasi tema

- Revenita la un Campionat European dupa opt ani echipa naționala de fotbal a Romaniei a debutat in competiția din Germania cu un succes entuziasmant, 3-0 cu Ucraina. Un rezultat in urma caruia suporterii viseaza cu ochii deschiși la un nou parcurs care sa ramana de referința pentru istoria fotbalului…

- Bucuria a fost la cote maxime, dupa ce Romania a invins-o pe Ucraina cu scorul de 3-0, in primul meci al „tricolorilor” la Campionatul European din Germania. Imediat dupa fluierul final, „tricolorii s-au dus la peluza plina de fanii romani, s-au luat de umeri și au inceput sa cante și sa sare alaturi…

- Romania a spulberat, luni, 17 iunie, Ucraina cu 3-0 (1-0), in primul meci de la Campionatul European de fotbal din Germania. Stanciu, R. Marin și Draguș au fost autorii golurilor tricolorilor, care au facut o partida excelenta la Munchen, in fața a peste 35.000 de suporteri din țara! The post EURO 2024.…

- Romania mai are doar o zi pana la debutul oficial la Campionatul European din Germania. Meciul cu Ucraina se joaca luni, de la ora 16:00, pe stadionul din Munchen, iar „tricolorii” sunt gata sa faca un meci mare și sa puna mana pe primele puncte din grupa. ...

- Costel Orac (65 ani), fosta legenda dinamovista, triplu campion alaturi de formația din Ștefan cel Mare și fost internațional, privește cu incredere spre Campionatul European din Germania, unde Romania va debuta contra Ucrainei pe data de 17 iunie (Allianz Arena, ora 16:00). Cu toate acestea, acesta…

- Belgia a invins-o pe Luxemburg, scor 3-0, intr-un meci amical jucat inainte de Campionatul European din Germania, care se va disputa intre 14 iunie și 14 iulie. Belgia a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Romania, Ucraina și Slovacia. Romania și Belgia se vor intalni pe 22 iunie, pe stadionul RheinEnergie,…

- Romania are un nou decar la Campionatul European din Germania, care va debuta peste 6 zile. Ianis Hagi (25 de ani) a preluat numarul 10 de la Nicolae Stanciu (31 de ani), in contextul in care mijlocașul a ales numarul 21, purtat de Olimpiu Moruțan (25 de ani). Moruțan va fi prezent in Germania pentru…

- Incepand cu 17 mai, in cinematografele din Romania va putea fi urmarit filmul „In inima Naționalei - Din vestiar pana in Germania”, proiecție care urmarește campania de calificare a echipei naționale la Campionatul European din vara acestui an. Vorbim de un film cu 160 de ore de material video care…