Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii anunța ca s-a autosesizat in baza secvențelor video aparute in mediul online, in care doua automobile de marca Mercedes se deplasau cu viteza excesiva pe bulevardul Dacia din capitala, incalcand mai multe reguli de circulație, astfel punand in pericol viața altor participanți la traficul…

- Mașini de lux și șoferi pasionați de viteza au putut fi vazuți astazi la Campionatul Drag Racing 2024, organizat sub podul de la Telecentru. Evenimentul are loc anual in memoria pilotului de curse Denis Șurganov.

- Poliția spaniola a anunțat ca investigheaza daca informațiile private a milioane de șoferi de vehicule au fost puse in vanzare online, dupa ce autoritatea de trafic a detectat o tentativa de incalcare a securitații datelor la inceputul acestei luni, scrie Reuters. In urma cu doua saptamani, Direcția…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 30 aprilie – 19 mai 2024 va fi suspendat parțial traficul rutier pe bd. Renașterii Naționale, tronsonul cuprins intre strazile Bogdan Voievod și Calea Orheiului și pe str. Meșterul Manole, tronsonul cuprins intre bd. Mircea cel Batran și str.…

- Oamenii legii anunța destructurarea unei scheme de spalare de bani, realizata printr-un centru de apel din Chișinau, noteaza Noi.md. Potrivit Poliției, timp de citeva luni, cei peste 50 de operatori telefonici au invitat mai multe persoane sa investeasca in acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de…

- Un accident a avut loc in dimineața zilei de astazi pe o strada din sectorul Buiucani. Potrivit oamenilor legii, accidentul a fost inregistrat la ora 07:23, iar in urma impactului nimeni nu a avut de suferit.

- Alerta la Braila! O drona militara s-a prabusit, puțin dupa miezul nopții, pe un camp la doar 12 km distanta de municipiul Braila, caderea acesteia fiind insotita de o bubuitura puternica. Locuitorii din zona au sunat speriați la serviciul de urgența. Oamenii au ieșit speriați din case cand au auzit…

- CARAȘ-SEVERIN – In acest weekend au curs dosarele penale pentru alcool sau alte substanțe interzise la volan, unele dintre ele fiind pentru fapte comise pe DN 6, chiar de șoferi de TIR! Incepem lista inconștienților cu un cetațean polonez, de 38 de ani, care a fost raportat la 112 de un participant…