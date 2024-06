Stiri pe aceeasi tema

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad, cu timpul de 46 sec 88/100. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- David Popovici (19 ani) inoata miercuri, de la 19:52, la Belgrad, in ultimul act la 100 metri liber. In 2021 a fost pe șase, iar in 2022 a urcat pe prima treapta a podiumului. Finala in care va concura David Popovici va fi transmisa de la ora 19:52 de Antena 3. David Popovici va concura miercuri seara…

- David Popovici s-a calificat, marti seara, in finala probei de 100 m liber cu cel mai bun timp, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Campion european en titre la 100 m si 200 m liber, David Popovici s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie…

- David Popovici, campionul european en titre la 100 m si 200 m liber, s-a calificat in finala probei de 100 metri liber, marti, la Campionatele Europene de natatie de la Belgrad. Romanul a fost singurul sportiv din finala care a coborat sub 48 de secunde.

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…

- Inotatorul roman David Popovici, dublu campion european la 100 si 200 m liber, s-a impus in finala probei de 100 m liber a concursului Mare Nostrum de la Barcelona. David Popovici a castigat, joi, medalia de aur in proba de 100 m liber din cadrul etapei de la Barcelona a circuitului Mare Nostrum. Popovici…

- David Popovici a cucerit miercuri medalia de aur la proba de 50 de metri liber masculin la Campionatele Naționale de Inot de la Otopeni, transmite GSP.Sportivul legitimat la CS Dinamo a incheiat proba in 22,27 secunde, fiind urmat de George Rațiu 22,43 secunde și de Patrick Sebastian Dinu 22,76 secunde.…