- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv, in colaborare cu Leyvik House din Tel Aviv și Asociația Scriitorilor și Jurnaliștilor de Limba Idiș din Israel, a marcat Ziua Limbii și Teatrului Idiș, printr-o ediție speciala dedicata vieții, operei și moșteniri

- In data de 20 mai 2024, la Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv a avut loc vernisajul expoziției de pictura, fotografii, instalații și arta video intitulata „Foliage of Life” cu lucrarile artistei israeliene Dalia Sinclair, cu radacini din Sighetu Mar

- In urma succesului de care s-au bucurat proiecțiile de film romanesc in Israel și la cererea publicului larg, Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv organizeaza, incepand cu 15 mai 2024, o noua ediție a Festivalului Filmului Romanesc in Israel, la Cinematecile din Tel Aviv, Ierusalim, Haifa, Holon,…

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Statul Israel, a organizat, in data de 8 mai 2024, la sediul ICR Tel Aviv, conferința intitulata „Holocaustul din Transilvania de Nord – 80 de ani de la ghetoizarea și deporta

- Institutul Cultural Roman a organizat și gazduit, in data de 18 aprilie, prezentarea „Cinematografia romaneasca azi” susținuta de cineastul israelian de origine romana Liviu Carmely – organizator a șapte ediții ale Festivalului Filmului Evreiesc de la București și fondator al Festivalului Internațional…

- Criticul literar Dan Cristea, director al revistei Luceafarul de dimineata, s a stins din viata la varsta de 81 de ani. Anuntul a fost facut de Uniunea Scriitorilor din Romania, pe pagina de Facebook. "Uniunea Scriitorilor din Romania anunta cu profunda tristete deosebita disparitia dintre noi a criticului…

- Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv va organiza și gazdui, in data de 9 aprilie, de la ora 17:00, conferința „Dorohoi – vatra unei comunitați evreiești disparute”, susținuta de Alfred Poplingher, Doron Coler și Madeleine Davidsohn, unii dintre cei ma

- Cea mai mare expoziție din ultimele trei decenii dedicata sculptorului roman Constantin Brancuși a fost deschisa miercuri la Centrul Pompidou din Paris, transmite The Guardian. Peste 120 de sculpturi și sute de schițe, picturi și documente de la muzee din toata lumea sunt expuse in cadrul expoziției-…