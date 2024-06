Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Chișinau anunța ca astazi a fost inaugurat, dupa reabilitare totala, terenul de sport multifuncțional (de fotbal, volei și baschet) al LT „Alexandr Pușkin”, de care vor beneficia cei peste 1.300 de elevi. Primarul General, Ion Ceban, a declarat ca, in continuare, copiii vor avea posibilitați…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca, maine, 29 mai, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl. Antony J. Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii,…

- Primaria Municipiului Chișinau invita la „Chișinau BBQ Festival”, un eveniment deosebit ce se va desfașura in perioada 24-26 mai, in Parcul „Valea Trandafirilor” din Capitala. Festivalul promite o atmosfera plina de distracție și buna dispoziție, datorita concertelor grandioase ce vor avea loc pe parcursul…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 30 aprilie – 19 mai 2024 va fi suspendat parțial traficul rutier pe bd. Renașterii Naționale, tronsonul cuprins intre strazile Bogdan Voievod și Calea Orheiului și pe str. Meșterul Manole, tronsonul cuprins intre bd. Mircea cel Batran și str.…

- Situat in apropierea municipiului Cluj-Napoca, Castelul din Gilau, aflat intr-un amplu proces de reabilitare, va fi inaugurat in curand, iar spațiul fostei reședințe nobiliare va fi dedicat activitaților culturale.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca vineri, 5 aprilie, intre orele: 10:00-16:00, Casa de producție „YOUBESC”, va realiza activitați de filmare a unor secvențe pentru filmul „Transit Times” in scuarul Iurie Gagarin din sectorul Centru al capitalei. Astfel, potrivit autoritaților nu vor afecta…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca de astazi, 1 aprilie 2024 se declara inchis sezonul termic 2023-2024, pentru toți consumatorii. O dispoziție in acest sens a fost semnata de viceprimara Irina Gutnic.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca simbata, 30 martie 2024, in intervalul orelor: 10:00 - 14:00, va fi parțial sistata, pe o singura banda, circulația rutiera de la IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gh. Paladi” (str. Melestiu, 20), continuind pe viaduct, str. Ciuflea, bd. Ștefan cel Mare și…