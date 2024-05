Deputatului PNL Florin Roman are nevoie de 5 zile de ingrijiri medicale in urma bataii din Parlament. Liberalul urmeaza sa depuna astazi plangere la Parchetul General, pentru ultraj, agresiune și loviri. Tot astazi, s-a aprobat sanctiunea maxima pentru Dan Vilceanu, cel care l-a agresat pe Florin Roman. Parlamentarul va avea salariul redus cu 50% timp […] The post Urmarile bataii din Parlament. 5 zile de ingrijiri medicale pentru Florin Roman. Dan Vilceanu, jumatate din salariul de deputat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .