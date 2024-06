Stiri pe aceeasi tema

- Silvestru Sosoaca a fost dus miercuri, 5 iunie, la Parchetul General pentru audieri in legatura cu posibila falsificare a listei cu semnaturi pentru candidatura la alegerile pentru Parlamentul European. Surse judiciare susțin ca Sosoaca a fost ajutat de președintele AUR, George Simion, sa falsifice…

- Silvestru Sosoaca a fost luat cu mandat de politisti si dus miercuri la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu suspiciuni privind falsificarea listei cu semnaturi pentru candidatura sa la alegerile pentru Parlamentul European, potrivit unor surse judiciare. Silvestru Sosoaca ar fi fost…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este anchetat de Parchetul General pentru instigarea la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Silvestru Sosoaca a fost luat cu mandat de politisti si dus miercuri la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu suspiciuni privind falsificarea listei cu semnaturi pentru candidatura sa la alegerile pentru Parlamentul European, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.Potrivit surselor…

- Parchetul General afirma, miercuri, in contextul audierii lui Silvestru Șoșoaca, unul din candidații independenți la alegerile europarlamentare, in legatura cu semnaturile necesare participarii sale la alegeri, ca un deputat, lider parlamentar, a coordonat o operațiune in care s-au falsificat semnaturi…

- Ipoteza pe care merg procurorii in ancheta navei scufundate sambata, la Sfantu Gheorghe, este coliziunea acesteia cu o alta nava. Mai exact, vasul care i-ar fi salvat pe opt dintre marinarii navei scufundate, Mohammad Z, a intervenit atat de repede deoarece cu acesta s-ar fi produs coliziunea. O nava…

- O familie din comuna Eșelnița, județul Mehedinți, s-a trezit cu un șarpe in dormitor. Reptila iși facuse culcuș, sub dulapul din dormitor. jandarmii au extras șarpele și l-au eliberat in natura. „In sezonul cald prezența șerpilor se inmulțește, iar probabilitatea de a-i intalni apare in cele mai nebanuite…

- Procurorii au mers, joi dimineața, la locuința fostului președinte Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștința punerea sub acuzarea in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. In varsta de 94 de ani, Iliescu a cerut sa ramana la domiciliu intrucat nu se poate deplasa la Parchetul General. „I-a fost adusa…