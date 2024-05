Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la o zi dupa bataia din Parlament, cand deputatul neafiliat Dan Vilceanu l-a agresat pe deputatul PNL Florin Roman, ca spera ca acest incident sa ramana singular, fiind un eveniment „incalificabil”. „Avem evenimente nedorite, din pacate, «made in Romania».…

- Președintele Klaus Iohannis a catalogat drept „incalificabil” incidentul de marți din Camera Deputaților, unde deputatul Dan Vilceanu l-a agresat pe Florin Roman. „Nu am crezut ca o sa vad vreodata in Parlamentul Romaniei așa ceva”, a spus președintele.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 22 mai, ca bataia din Parlament dintre cei doi parlamentari, membri ai PNL, este un lucru incalificabil.„Avem eveniment nedorite, din pacate, Made in Romania. Este incalificabil evenimentul de ieri din Parlamentul Romaniei. Cateodata, știți ca am mai…

- Președintele Klaus Iohannis reacționeaza la bataia de marți din Parlament, dintre deputații Florin Roman și Dan Vilceanu. Iohannis considera ca incidentul este incalificabil.„Avem evenimente nedorite, din pacate, Made in Romania.

- Deputatul PNL Florin Roman a fost marți, 21 mai, la IML pentru a fi evaluat dupa ce a fost batut de fostul sau coleg, deputatul neafiliat Dan Vilceanu. La ieșirea de la Institulul Mina Minovici din București, Roman a declarat ca Vilceanu nu parea a fi in apele sale inainte de agresiune și ca a […] The…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a reactionat pe reteaua de socializare cu privire la scenele de violenta derulate in Parlamentul Romaniei, in care ar fi fost implicati cei doi deputati, Dan Vilceanu si Florin Roman:"Violenta fizica este de neacceptat, cu atat mai mult cu cat se intampla aici, in Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului energiei. Sumele vor fi asigurate, partial, din fonduri externe nerambursabile.…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri legea Ciuca – Ciolacu care dezincrimineaza evaziunea fiscala sub un milion de euro daca prejudiciul este platit. Judecatorii CCR au respins sesizarea partidelor de opoziție. Potrivit legii, vor constitui infractiuni de evaziune fiscala si se vor pedepsi…