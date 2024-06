AUR announces that it has joined Group of European Conservatives and Reformists in EP

Stiri pe aceeasi tema

- The Social Democratic Party - National Liberal Party (PSD-PNL) electoral alliance obtained 48,70% of the votes cast in the European Parliament elections, Alliance for the Union of Romanians (AUR) 14,95% and the United Right Alliance 8,61%, according to provisional data provided by the Central Electoral…

- EP ELECTION 2024: Exit-poll CURS-AvangardeThe list of candidates of the Social Democratic Party (PSD) - National Liberal Party (PNL) coalition in the European Parliament elections received 54% of the votes, while the Alliance for the Union of Romanians (AUR) candidates obtained 14% of the

- Alliance for Romanians' Union (AUR) leader George Simion said, coming out of the polling station, that all he wants is a fair vote, a democratic vote, mentioning that he chose "change, for the future."

- AUR a organizat un marș electoral la Iași la care au participat peste o mie de persoane, potrivit unui comunicat al partidului. In timpul evenimentului, președintele AUR, George Simion, l-a acuzat pe primarul Iașiului, Mihai Chirica, de legaturi cu mafia imobiliara și i-a indemnat pe romanii din diaspora…

- Through the Diplomatic Missions and Consular Offices of Romania abroad, the Foreign Affairs Ministry organises as many as 915 polling stations for the European Parliament elections on June 9, the ministry informs in a press release on Saturday.

- In cursul zilei de joi, 11 Aprilie 2024, a avut loc o dezbatere in localitatea Florești cu prezența unor figuri emblematice pentru AUR: dl. președinte George Simion, dl. președinte CNC Claudiu Tarziu, eurodeputat Cristian Terheș, av. Gheorghe Piperea și prof. Avram Fițiu. Evenimentul s-a bucurat de…

- Cinci sunt competirorii electorali din sectorul partidelor politice care au inregistrat la Biroul Electoral Central listele de candidati pentru Parlamentul European (PE): Alianta Electorala PSD – PNL, Partidul S.O.S. Romania, Alianta Dreapta Unita (USR – PMP – Forta Dreptei), Alianta Romania Socialista…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a depus luni, la Biroul Electoral Central, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie. Lista este deschisa de Cristian Terhes, Claudiu Tarziu si Gheorghe Piperea.