Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Bistrița-Nasaud, cu dizabilitați, a fost scos de pompieri din apa, dupa ce a ramas cu mașina in mijlocul raului Bistrița. Deși, inițial, s-a crezut ca ar fi vorba despre un accident, șoferul de la volan le-a marturisit salvatorilor ca voia, de fapt, sa traverseze raul la volan, scrie Bistrițeanul.ro.…

- UPDATE: Politistii l-au identificat pe barbatul care l-a agresat pe soferul de autobuz din Timisoara. Acesta este acuzat de lovire si alte violente. ”In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei 2 Timisoara, a fost identificat un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- Curtea de Apel Cluj a respins, joi, contestatia in anulare formulata de fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru luare de mita. Decizia magistratilor este definitiva. “In temeiul art. 432 Cod procedura penala, respinge ca neintemeiata contestatia in…

- Un tanar de 18 ani, suparat ca a pierdut la jocuri de noroc, intr-un local din Ciorogarla, judetul Ilfov, a decis sa se razbune dand foc barului. El a fost prins la cateva zile dupa incident, iar pe numele sau a fost emis mandat de arestare preventiva pentru comiterea infractiunii de distrugere prin…

- Un tanar politist, din localitatea Flamanzi, judetul Botosani, a trecut pe langa moarte. La propriu! Agentul de la Serviciul Rutier, in varsta de 24 de ani, se afla in stare critica la spital, dupa ce a fost lovit in plin de un sofer, chiar in timp ce se afla la datorie. Desi politistul era echipat…