Putin a încercat să-l asasineze pe directorul unei companii de armament din Germania care trimite arme în Ucraina Serviciile secrete americane au descoperit, la inceputul acestui an, ca guvernul rus a pus la cale asasinarea directorului executiv al unui puternic producator german de arme, care a produs obuze de artilerie si vehicule militare pentru Ucraina, potrivit a cinci oficiali americani si occidentali familiarizati cu acest episod, relateaza CNN. Complotul a facut parte dintr-o […] The post Putin a incercat sa-l asasineze pe directorul unei companii de armament din Germania care trimite arme in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

