Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a autorizat vineri vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani cu serul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech. Serul Pfizer/BioNTech este primul care obtine unda verde a EMA in vederea vaccinarii copiilor. Vaccinul a fost deja aprobat in SUA și Canada. Din acest moment, fiecare dintre cele 27 de state […]