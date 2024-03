Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de catre premierul Marcel Ciolacu, spunand ca exclusiv pe baza declarațiilor din Romania despre un posibil eșec al statului roman, actionarii au castigat mai…

- Președintele USR, Catalin Drula, a anunțat, sambata, la Digi24, ca va sesiza „in orele urmatoare” reglementatorul pieței de capital din Canada, Ontario, acolo unde este listata compania Gabriel Resources, acuzand o „operațiune de manipulare” ca urmare a declarațiilor facute de premierul Marcel Ciolacu…

- Victoria surprinzatoare obținuta de statul roman la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Gabriel Resources cerea despagubiri de 6,7 miliarde de dolari pentru ca nu a fost lasata sa exploateze aurul de la Roșia Montana, a determinat mai mulți politicieni sa transmita mesaje in noapte de vineri spre…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat ca „esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat la Bucuresti nu a adus nimic Romaniei”, iar PNL ramane tot la stadiul de „vasali” ai lui Ciolacu. „Esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca singurul regret pe care il are in legatura cu razboiul din Ucraina este ca nu a inceput mai devreme. Intr-un interviu acordat miercuri seara pentru postul de televiziune Russia 1, citat de Radio Liberty, Putin a declarat: „Singurul lucru pe care il putem…

- Pentru a debloca plata burselor pentru elevii din liceele militare, Ministerul Educației vrea sa modifice prevederile art. 42 din legea invațamantului preuniversitar, iar finanțarea burselor ar fi urma sa fie asigurata de Ministerul Apararii Nationale, conform unui proiect de ordonanța de urgența pus…

- Parlamentarii rusi au pregatit un proiect de lege care permite confiscarea banilor si a proprietatilor persoanelor care raspandesc „in mod deliberat informatii false” despre fortele armate ale tarii, a anuntat sambata presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), relateaza Reuters,…

- Unul dintre cei trei suspecti in cazul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner, Laurențiu Ghița, a fost adus in tara, sambata dimineața, din Scoția. Doi dintre barbatii care l-ar fi batut si omorat pe omul de afaceri Adrian Kreiner din Sibiu au fost prinsi in Marea Britanie, unul in Scotia – Laurentiu…