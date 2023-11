Stiri pe aceeasi tema

- Franța va interzice fumatul pe toate plajele, in parcurile publice, in paduri și in unele alte zone publice, ca parte a unui plan național antitabac prezentat marți de ministrul sanatații, potrivit AP News. Produsele din tutun cauzeaza anual in Franța 75.000 de decese care ar putea fi evitate, a declarat…

- Șefilor instituțiilor de stat le este interzis sa le mareasca salariile bugetarilor din subordine prin decizii administrative care nu au la baza o lege. Guvernul a adoptat, joi, o ordonanța in acest sens. Ordonanța de urgența prevede ca șefii autoritaților/instituțiilor publice care au calitatea de…

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Secția Penala a Tribunalului Suceava a fost reținuta 24 de ore. Acuzațiile care i se aduc intrec orice masura. Ea le-ar fi spus persoanelor vizate ca urmeaza perchezitii si ca sunt supravegheati in dosare instrumentate de DIICOT și mai este acuzata de consum de droguri…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, intr-un mesaj transmis la inceperea anului universitar, ca intreg sistemul MAI ”trebuie trecut prin filtrul unei analize si modernizari” pentru a fi readaptat provocarilor unei societati care s-a schimbat mult in ultimii ani, iar aceste schimbari vor…

- Garda Nationala de Mediu aloca 6,6 milioane lei pentru achizitionarea unui numar de 16 aeronave fara pilot, pentru imbunatatirea guvernantei gestionarii deseurilor, in vederea accelerarii tranzitiei la economia circulara, potrivit anuntului de participare postat in Sistemul de Achizitii Publice, transmite…

- Piața de capital din Romania continua trendul ascendent și inregistreaza noi niveluri record dupa primele opt luni ale acestui an, in special la nivelul indicatorilor care masoara lichiditatea, potrivit unei analize publicate miercuri de Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totala de tranzacționare…