Compania de stat Transelectrica S.A. a anunțat miercuri ca a pierdut un litigiu cu un fost director caruia va trebui sa ii plateasca peste 930.000 de lei. Comunicatul companiei: "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. informeaza publicul investitor asupra faptului ca, urmare a soluționarii cererii de arbitraj ARB-5736 Mircea Cristian STAICU (RO) […]