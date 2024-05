Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Piersic este transferat joi, la Spitalul Foisor din Bucuresti, pentru a i se scoate proteza de genunchi, operație „absolut necesara” pentru indepartarea sursei de infectie, spun medicii. Interventia nu este lipsita de riscuri, precizeaza reprezentantii Institutului ”Matei Bals” din Capitala.…

