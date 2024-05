Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Natalia Mateuț a marturisit ca a avut o copilarie de poveste datorita parinților ei. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show a facut declarații importante. Iata cum o rasfața familia ei!

- Cum se impart Tavi Clonda și Gabriela Cristea atunci cand vine vorba de creșterea fetițelor. Cei doi sunt foarte ocupați pe planul profesional. Ce a marturisit artistul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 18 martie 2024, a adus multe emoții in casa Mireasa - Capriciile iubirii! Concurenții au fost destul de agitați, astfel ca nu s-au putut bucura de nimic din emisiune. Alexandru și Cristina au fost triști in urma nominalizarilor! Concurenta a intrat in cursa de…

- Astazi, pe data de 8 martie 2024, vedetele sunt și ele copii și iși serbeaza mamele. Prezentatoarea știrilor de la Antena Stars, Geanina Ilieș, a ales sa-i faca o surpriza emoționanta mamei sale, astfel ca i-a oferit o transformare. Iata cum arata femeia care i-a dat viața vedetei, dar și ce declarații…

- Gabriela Cristea are de gand sa investeasca timp și bani in cea mai noua pasiune a ei. Prezentatoare de televiziune anunța chiar ca e posibil sa plece din Romania pentru o luna de zile. Dincolo de activitatea ei din televiziune, Gabriela Cristea e pasionata de gatit. De o lunga perioada de timp gatește…

- Se numara printre cele mai frumoase prezentatoare TV de la noi din țara, insa puțini știu cum arata in copilarie. Geanina Ilieș a revenit la pupitrul sterililor și aduce in fiecare zi cele mai noi informații, incepand cu ora 13:55, la Antena Stars. Iata cum arata Geanina Ilieș pe vremea cand era la…