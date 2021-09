Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, joi, ca PSD este singurul partid care are numarul suficient de parlamentari pentru a initia o motiune de cenzura. ”Cine vrea ca acest Guvern sa pice, va semna motinea PSD, restul sunt povesti”, a afirmat Grindeanu. Asta dupa ce USR PLUS a decis sa depuna propria moțiune de cenzura. […] The post Sorin Grindeanu, revoltat de moțiunea USR PLUS: „Daca dorește sa tranteasca acest Guvern, sa semneze moțiunea PSD” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .