USR a depus o cerere la RA APPS pentru desecretizarea contractului de renovare a palatului din Aviatorilor

- Razie de amploare a poliției rutiere din București și Ilfov, sambata noapte, sute de șoferi au fost prinși conducand cu viteza, bauți sau drogați la volan. Un barbat baut și drogat a fost urmarit mai mulți kilometri, dupa a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Verificați de polițiști au…

- Elevii din București și alte 25 de județe vor intra vineri in vacanța, dupa finalizarea cursurilor, pentru o saptamana, aceasta fiind cunoscuta și ca vacanța de schi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Aceasta este vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor…

- Directorul Directiei Regionale Vamale Bucuresti, Paul Petrof, un sef de birou si trei functionari au fost retinuti de catre procurorii DNA, care-i acuza luare de mita si alte infractiuni. DNA a anunțat, miercuri, reținerea a șase persoane, in urma perchezițiilor care au avut loc in urma cu o zi in 20…

- Tatal elevului de 15 ani de la Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” din Bucuresti care a folosit un spray lacrimogen in scoala sustine ca fiul sau era victima a bullying-ului si ca acesta a folosit sprayul pentru a se apara intr-un moment in care ar fi fost atacat de 20 de colegi, transmite News.ro. ”Au…

- Fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul Traian Basescu a fost internat la Spitalul Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, fiind diagnosticat cu o puternica viroza pulmonara. Potrivit unor surse medicale, starea lui Basescu este stabila. Internarea…

- Un medic din București a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației, urmand sa primeasca 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita și sa-i fie confiscata averea obținuta in mod ilegal, prin șpaga primita de la pacienți. In acest dosar penal, doctorul Cristian Paleru de la Institutul…

- Cel puțin trei incendii de proporții au izbucnit in București de la inființarea orașului, schimband felul in care arata Capitala pana in acel moment. La fiecare dintre ele, mii de case au ars. Incendii de proporții au izbucnit in București de-a lungul istoriei și de cele mai multe ori au fost alimentate…

- Un nou scandal zguduie Jandarmeria Romana. La nicio luna dupa ce o fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale a Jandarmeriei a fost prinsa cu cocaina in geanta, un alt angajat al structurii a fost gasit cu stupefiante in autoturism. Jandarmul a fost oprit in trafic, pentru un control de rutina,…