Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Ionut Mosteanu a depus, miercuri, in numele partidului, o solicitare la Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA APPS) pentru a putea vedea contractul in baza caruia se fac lucrari de renovare de milioane de euro la vila din Bulevardul Aviatorilor nr.…

- Procurorul general interimar, Ion Munteanu, a depus la Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) cereri in contextul concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general la care a participat pentru funcție deplina. Acestea urmeaza sa fie examinate de membrii CSP in ziua de luni,…

- Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la o televiziune de știri cat grau a importat Romania din Ucraina. “In momentul de fata, Romania nu a importat grau din Ucraina”, a afirmat Florin Barbu. El a mai fost intrebat ce parere are despre afirmatia adjunctului directorului Institutului National…

- In ultimele 24 de ore, un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.457 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Potrivit MAI, totodata, din data de 18.03.2022…

- Un cetatean ucrainean a depus cerere de azil, in tara noastra, in ultimele 24 de ore. De la inceperea conflictului din Ucraina, 4.456 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Ei beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Potrivit MAI, totodata, din data de 18.03.2022…

- Doar doi candidați și-au depus candidatura pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova, intrucit ceilalți se tem probabil de o eventuala situație confuza in legatura cu faptul ca in funcția de procuror general al țarii ar putea reveni Alexandr Stoianoglo. O astfel de opinie a exprimat fostul…

- In data de 6 decembrie, Primaria Municipiului Alba Iulia a depus o cerere de finanțare de peste 22 milioane de lei pentru proiectul INSTALAREA UNEI NOI CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 3000 KW IN MUNICIPIUL ALBA IULIA prin apelul ”Sprijinirea investițiilor…

- In data de 6 decembrie, Primaria Municipiului Alba Iulia a depus o cerere de finanțare de peste 22 milioane de lei pentru proiectul INSTALAREA UNEI NOI CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE CU O CAPACITATE DE MINIM 3000 KW IN MUNICIPIUL ALBA IULIA prin apelul ”Sprijinirea investițiilor…