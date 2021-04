Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, susține ca Bucureștiul intrunește condițiile de carantinare și pe vechile normative, și pe cele noi. Premierul Florin Cițu a respins pana acum orice acțiune generalizata de acest tip. Marți seara, reprezentantul ministerului a explicat care sunt noile criterii . „Carantina, mai ales zonala, nu se decide pe un singur criteriu, ci iau in calcul și alte date”, a spus Moldovan intr-o emisiune la Digi24. Intrebata daca, in conformitate cu noua grila, Bucureștiul se incadreaza la localitațile care pot fi carantinate, Moldovan a raspuns: „Daca…