Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru scenarii de conflict, evidențiind necesitatea evaluarii capacitații Romaniei de a face fața unui razboi extins, care ar putea depași frontierele locale și implicațile directe. Fota a explicat ca ideea Schengen-ului militar a fost propusa de generalul-locotenent (ret) american Ben Hodges, fost comandant…