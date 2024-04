Pentru a îmbunătăți accesul la spitalele „de top”,ne gândim la elaborarea unor normative, anunță ministrul Rafila Sunt cateva zeci de spitale, care rezolva cele mai complicate cazuri și pentru a imbunatați accesul la aceste instituții medicale de top, ”ne gandim la elaborarea unor normative, inclusiv de personal”, a anunțat ministrul Sanatații. ”… sunt cateva zeci de spitale in Romania,care rezolva cele mai complicate cazuri medicale, care au nevoie de resurse suplimentare, inclusiv de resurse umane suplimentare si ne gandim foarte serios la elaborarea unor normative, inclusiv de personal, care sa poata sa imbunatateasca accesul la servicii de sanatate in aceste institutii de top, fara a neglija, cu siguranta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații a declarat ca, pana la jumatatea acestui an, vom vedea ca se lucreaza efectiv la cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, care au ca termen de execuție de 48 de luni. Cele trei proiecte tehnice ale viitoarelor spitale sunt finalizate ca și procedurile de organizare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- In țara noastra, accesul la servicii medicale pentru ucraineni este similar celui de care beneficiaza cetațenii romani, a anunțat ministrul Sanatații Rafila. De asemenea, in țara noastra, ucraineni au acces inclusiv la programele de sanatate. „… accesul la servicii medicale pentru ucraineni in Romania…

- Disputa arbitrala dintre Romania și compania canadiana Gabriel Resources, derulata timp de mai bine de 8 ani la Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor de Investiții al Bancii Mondiale (ICSID) din Washington, a presupus administrarea a zeci de mii de pagini de probe și audierea a sute de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, cu reprezentantii Federatiei Sanitas, ca este foarte important sa se rezolve in perioada urmatoare discrepantele salariale intre diferitele categorii din sectorul sanitar.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , a declarat, miercuri, dupa intalnirea pe care a avut-o, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu, cu reprezentantii Federatiei Sanitas, ca este foarte important sa se rezolve in perioada urmatoare discrepantele salariale intre diferitele categorii din sectorul sanitar.…

- In aceasta saptamana și saptamana viitoare se vor plati integral 10,3 milioane de lei, reprezentand plata investițiilor pentru cele 143 de cereri de finanțare din PNRR depuse pana la finele lui 2023, a anunțat ministrul Alexandru Rafila. ”Avem banii disponibili si pot sa va spun ca in aceasta saptamana…

- Joi, in cadrul unei sesiuni de informare desfașurata la Palatul Victoria, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a comunicat ca Guvernul a aprobat doua memorandumuri referitoare la organizarea concursurilor pentru peste 7.600 de posturi in cadrul spitalelor. Unul dintre aceste memorandumuri a fost inițiat…