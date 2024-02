El Mundo: Mark Rutte ar putea fi următorul secretar general al NATO

Klaus Iohannis nu are nicio șansă, dar știe că nu strică să fie auzit numele său. Nu are opțiuni în această carieră, dar poate are în altele Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Mark Rutte, premierul în exercițiu al Olandei, are șanse mari să-l înlocuiască pe Jens Stoltenberg… [citeste mai departe]