”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Premier Renewable Invest Co SRL intentioneaza sa preia Eolica Dobrogea One SA”, anunta autoritatea de concurenta. Premier Renewable Invest Co SRL, o societate de tip holding, infiintata in scopul achizitiei Eolica Dobrogea One S.A., face parte din grupul Premier Energy. Grupul Premier Energy este activ in domeniul producerii, comercializarii si furnizarii energiei electrice, in domeniul comercializarii certificatelor verzi, in distributia si furnizarea de gaze naturale, precum si in activitati conexe distributiei de gaze naturale. Eolica Dobrogea…