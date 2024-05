„Inaugurarea noului terminal al Aeroportului Oradea reprezinta o etapa semnificativa in evolutia si modernizarea infrastructurii sale. Echipat cu facilitati moderne, acesta marcheaza debutul unei transformari majore pentru aeroport, avand in vedere nevoile in continua crestere ale pasagerilor. Pasagerii de pe zborul Hisky H45679 catre Hurghada au fost primii care au pasit in noul terminal, fiind intampinati cu o atentie deosebita din partea personalului aeroportului. Acestia au primit cadouri personalizate potrivite pentru o zi la plaja si au avut parte de gustari dulci pentru a-si incepe calatoria…