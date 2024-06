Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, ca in sedinta de Guvern se aproba infiintarea Spitalului Public al Sectorului 6, primul de acest fel construit in Bucuresti dupa 1990. Seful Executivului a aratat ca, la fel ca extinderea metroului din sectorul 4, o alta primarie de sector face un spital si nu…

- ”Avem o investitie importanta si in domeniul educatiei. Inca 40 de gradinite vor putea fi finalizate cu finantare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, a spus premierul la inceputul sedintei. Seful Executivului a aratat ca Guvernul extinde pana la 30 martie 2026 termenul de finalizare a…

- ”Aprobam azi si infiintarea Spitalului Public al sectorului 6, si il felicit pe domnul primar Ciucu. Primul de acest fel construit in Bucuresti dupa 1990”, a afirmat Ciolacu in sedinta de Guvern.Ciolacu a aratat ca ”vorbim de o unitate cu peste 300 de paturi si servicii medicale moderne, o investitie…

- ”Au fost primite ofertele pentru demolarea si reconstruirea Corpului B al sediului I.G.P.R. situat in bulevardul George Cosbuc, nr. 51-61, Bucuresti. In perioada urmatoare, urmeaza verificarea documentelor de calificare, propunerilor tehnice si propunerilor financiare depuse de ofertanti, in vederea…

- Primaria Sectorului 6 al Capitalei a semnat un acord de imprumut pe baza caruia va construi un spital de 145,8 milioane de euro. Acordul semnat la data de 31 mai 2024 cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) se refera la un imprumut de 72,9 milioane de euro, garantate din Fondul InvestEU,…

- Ministrul Finantelor a declarat in cadrul evenimentului ca spitalul din sectorul 6 este ”proiectul cu cea mai mare valoare pe care o semneaza Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un contract de imprumut de 72,9 milioane euro. ”In acelasi timp, o a doua premiera este ca garantarea, de data aceasta,…

- Vin primii bani pentru spitalul din Sectorul 6, singurul ce va fi construit in București, dupa 34 de ani. Este vorba de peste 1,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.„Vestea pe care o țineam de mult a ajuns astazi la maturitate.

- Marcel Ciolacu a declarat ca il cunoaste pe Cristian Popescu Piedone de 30 de ani si are respect pentru el, insa nu considera ca acesta are anvergura pentru a fi primarul Capitalei. „Imi pun intrebarea: dupa ce trece fumul de la gratare, ce program ramane in urma? Niciunul”, a spus Marcel Ciolacu. „Domnul…