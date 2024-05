Tesla a pierdut un recurs împotriva Agenţiei de Transport din Suedia, într-un conflict legat de plăcuţele de înmatriculare Producatorul american de vehicule electrice se confrunta cu un val de actiuni sindicale in Suedia, care ii sustin pe mecanicii suedezi ai IF Metall, care sunt in greva de anul trecut, cerand un acord colectiv care sa acopere salariile si alte conditii. Sindicatele au impiedicat, printre altele, Tesla sa importe masini prin porturile suedeze si au lansat o blocada postala pentru a ingreuna accesul la placutele de inmatriculare pentru vehiculele noi. Tesla a dat in judecata Agentia de Transport pentru a cere ca aceasta sa asigure accesul la placutele necesare. ”Curtea de Apel este de acord cu evaluarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

