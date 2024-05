Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, propune includerea cardului de sanatate in aplicatia unica a statului roman, astfel incat sa poata fi accesat de pe telefon de catre pacienti si medici. „Ceea ce ma intereseaza pe mine foarte mult este ca in aplicatia unica a statului, pe…

- O lege care va interzice, practic, TikTok pe teritoriul SUA a trecut pe repede-inainte prin Congresul american și a fost rapid promulgata și de președintele Joe Biden, pe 24 aprilie. Va mai dura pana va produce efecte și TikTok a anunțat deja ca o va contesta in instanța, insa decizia e una istorica:…

- Qatar investește in Romania! Oficialii din Qatar și-au exprimat intenția de a investi peste 15 mld. dolari in economia romaneasca. Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a aflat acest lucru in timpul vizitei oficiale desfașurate recent in Statul Qatar. „Statul Qatar poate deveni un partener extrem…

- Extinderea activitații grupului belgian Sonaca in Romania prin construirea unei noi fabrici reprezinta o veste imbucuratoare pentru industria aerospațiala și pentru economia țarii. Investiția de 38 de milioane de euro in noua fabrica va aduce beneficii semnificative atat in ceea ce privește creșterea…

- ”Daca ne uitam pe industria cu capital privat, vom observa ca producem gama de munitie standard vechi si standard NATO, in toate fabricile, ca avem memorandumuri in cinci dintre companii sa avem angajari suplimentare si vom ajunge cu unele din fabrici sa lucram in patru schimburi, 24 de ore, 7 zile…

- Vești bune pentru persoanele care iși doresc sa iși aprofundeze cunoștințele in arta tradiționala romaneasca. Anul acesta, in Romania, urmeaza sa fie deschisa prima școala de meșteșugarit din țara. Investiția se ridica la 2,5 milioane de euro.

- Marfuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de patru milioane de lei, au fost gasite in trei containere sosite din China in Portul Constanta Sud Agigea. Reprezentantii Autoritatii Vamale Romane au anuntat luni, ca inspectorii vamali au verificat in portul Constanta Sud Agigea trei containere…

- Bani din TikTok! Platforma anunta extinderea programului Effect Creator Rewards, prin care creatorii de continut pot castiga bani de pe urma efectelor de AR create, acesta fiind acum disponibil si in Romania, scrie news.ro . Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe…